HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lahan Kosong di Bintara Bekasi Jadi TPS Liar, Tumpukan Sampah hingga Menggunung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:06 WIB
Lahan Kosong di Bintara Bekasi Jadi TPS Liar, Tumpukan Sampah hingga Menggunung
Tumpukan sampah di Bintara Bekasi (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

BEKASI - Sebuah lahan kosong di wilayah Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi viral belakangan ini. Hal itu menyusul munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang sampahnya sudah menggunung.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, gunung sampah itu sudah menjulang sangat tinggi. Tumpukannya bahkan jauh melampui tinggi bedeng-bedeng yang terlihat berada di sekitar lokasi.

Sampah-sampah yang ditampung mayoritas merupakan sampah rumah tangga seperti plastik atau bekas makanan. Keberadaan TPS liar itu memunculkan bau tak sedap tercium pada perkumimam yang berada di sekitarnya.

Aktivitas buang sampah pun juga masih terlihat hingga saat ini. Beberapa diantaranya menurunkan sampah menggunakan motor bak.

Warga sekitar, Atminah mengaku keberadaan TPS liar sudah mulai mengganggu kenyamanan tempat tinggalnya. Hal itu lantaran bau tak sedang yang kerap muncul.

“Bau banget airnya, kalau hujan sudah enggak kuat,” kata Atminah, Jumat (23/6/2023).

Keberadaan TPS liar ini pun disebut-sebut sudah berlangsung selama empat tahun kebelakang. Namun demikian, belum ada tindakan apapun dari Pemerintah Kota Bekasi untuk menutup tempat itu.

“Katanya (TPS liar mau ditutup). Tapi mana enggak jadi-jadi,” ungkapnya.

