Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Maling Motor, Pria Asal Lampung Babak Belur Diamuk Warga Tambora

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:42 WIB
Kepergok Maling Motor, Pria Asal Lampung Babak Belur Diamuk Warga Tambora
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Marsuki (29) pria asal Jabung, Lampung Timur babak belur diamuk massa, usai kepergok mencuri sepeda motor (curanmor) milik warga di Tambora, Jakarta Barat.

Aksi curanmor itu terjadi di Jalan Tanah Sereal X No.12 RT10 RW 11 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis (22/6/2023) sekira pukul 14.00 WIB.

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan, penangkapan terhadap pelaku berawal dari seorang warga yang memergoki aksi pelaku mendorong motor matic honda Vario milik anak kos.

"Kemudian pemilik motor mendatangi orang tersebut dan yang bersangkutan (pelaku) langsung melarikan diri," kata Putra dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Saat pelaku berusaha untuk kabur, sejumlah warga di sekitar lokasi langsung mengejarnya. Alhasil, warga berhasil menjatuhkan motor yang dibawa pelaku.

"Warga berhasil menjatuhkan sepeda motor pelaku dan pelaku langsung berlari, warga dibantu piket unit buser reskrim langsung mengejar dan menangkap pelaku dengan dibantu warga di sekitar TKP," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement