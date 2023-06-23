Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tega! Bayi Mungil Ditemukan Tergeletak Dalam Rumah Kosong di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:10 WIB
Tega! Bayi Mungil Ditemukan Tergeletak Dalam Rumah Kosong di Bogor
Illustrasi (foto: freepick)
BOGOR - Bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup ditemukan di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Saat ini, temuan bayi tersebut masih dalam penyelidikan oleh polisi.

Kapolsek Tajur Halang Iptu Tamar mengatakan, bayi mungil itu ditemukan sekira pukul 14.20 WIB siang tadi. Awalnya, terdapat beberapa anak yang sedang bermain di dekat sebuah rumah kosong.

"Anak-anak sedang main di sekitar TKP. Mau berenang di kali, mendengar suara tangis bayi," kata Tamar dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Ketika dicari anak-anak, suara tangis berasal dari dalam rumah kosong yang mana ditemukan bayi masih hidup. Bayi itu diduga baru saja dilahirkan karena masih terdapat ari-ari yang menempel.

Topik Artikel :
bogor Bayi dibuang Bayi
