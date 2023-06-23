Jelang HUT Ke-77 Bhayangkara, Polresta Bandara Soetta Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan Presisi

TANGERANG - Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menggelar kegiatan olahraga bersama bakti kesehatan TNI-Polri dan Komunitas Bandara Seotta (Kombata) dalam rangka Hari Jadi ke-77 Bhayangkara tahun ini.

Ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut yaitu futsal, badminton dan tenis meja.

Rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi ke-77 Bhayangkara di Polresta Bandara Soetta ini tidak hanya di bidang olahraga tetapi juga di bidang lainnya seperti lomba kebersihan di tingkat Polsubsektor, lomba kebersihan di tingkat Polres serta lomba mewarnai tingkat TK dan SD.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Roberto Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak dalam rangkaian kegiatan olahraga dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 selama hampir dua pekan ini.

"Terima kasih atas semua partisipasinya, baik dari para pimpinan yang sudah mengizinkan perwakilannya, rekan-rekan dari seluruh Kombata yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada dengan segenap tenaga, kendati masih harus bekerja," kata Roberto, Jumat (23/6/2023).

"Saya juga mengucapkan selamat kepada yang berhasil dalam pertandingan dan menjadi juara, serta yang belum, tetap kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," imbuhnya.

Roberto juga meminta jajaran Kombata untuk membantu Polresta Bandara Soetta untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk seluruh pengguna jasa Bandara Soetta.

Roberto lebih lanjut menjelaskan, dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 ini, berdasarkan petunjuk dari Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, Polresta Bandara Soetta telah melaksanakan berbagai kegiatan bakti Bhayangkara, berupa bakti sosial, bakti kesehatan, salah satunya adalah olahraga bersama dalam rangka meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dan seluruh jajaran Kombata.

"Kami juga mengadakan kegiatan anjangsana untuk para purnawirawan atau keluarga yang ditinggal atau dikenal dengan istilah warakawuri, anggota Polri yang telah mendahului atau gugur dalam pelaksanaan tugas," tuturnya.