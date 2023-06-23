Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang HUT Ke-77 Bhayangkara, Polresta Bandara Soetta Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan Presisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |23:09 WIB
Jelang HUT Ke-77 Bhayangkara, Polresta Bandara Soetta Gelar Bakti Sosial dan Kesehatan Presisi
Polres Bandara Soetta gelar sejumlah acara sambut HUT Ke-77 Polri (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG - Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menggelar kegiatan olahraga bersama bakti kesehatan TNI-Polri dan Komunitas Bandara Seotta (Kombata) dalam rangka Hari Jadi ke-77 Bhayangkara tahun ini.

Ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut yaitu futsal, badminton dan tenis meja.

Rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi ke-77 Bhayangkara di Polresta Bandara Soetta ini tidak hanya di bidang olahraga tetapi juga di bidang lainnya seperti lomba kebersihan di tingkat Polsubsektor, lomba kebersihan di tingkat Polres serta lomba mewarnai tingkat TK dan SD.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Roberto Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak dalam rangkaian kegiatan olahraga dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 selama hampir dua pekan ini.

"Terima kasih atas semua partisipasinya, baik dari para pimpinan yang sudah mengizinkan perwakilannya, rekan-rekan dari seluruh Kombata yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pertandingan-pertandingan yang ada dengan segenap tenaga, kendati masih harus bekerja," kata Roberto, Jumat (23/6/2023).

"Saya juga mengucapkan selamat kepada yang berhasil dalam pertandingan dan menjadi juara, serta yang belum, tetap kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," imbuhnya.

Roberto juga meminta jajaran Kombata untuk membantu Polresta Bandara Soetta untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk seluruh pengguna jasa Bandara Soetta.

Roberto lebih lanjut menjelaskan, dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 ini, berdasarkan petunjuk dari Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, Polresta Bandara Soetta telah melaksanakan berbagai kegiatan bakti Bhayangkara, berupa bakti sosial, bakti kesehatan, salah satunya adalah olahraga bersama dalam rangka meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dan seluruh jajaran Kombata.

"Kami juga mengadakan kegiatan anjangsana untuk para purnawirawan atau keluarga yang ditinggal atau dikenal dengan istilah warakawuri, anggota Polri yang telah mendahului atau gugur dalam pelaksanaan tugas," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement