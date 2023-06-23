Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Gandeng LSM Berikan Ratusan Paket Nasi Kotak untuk Warga Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |23:23 WIB
Partai Perindo bagikan nasi kotak di Jumat Berkah pada warga Bekasi (Foto: MPI)
Partai Perindo bagikan nasi kotak di Jumat Berkah pada warga Bekasi (Foto: MPI)
BEKASI - Partai Perindo gandeng salah satu LSM di Kabupaten Bekasi dengan menggelar bakti sosial membagikan ratusan paket nasi kotak kepada Masyarakat. Kegiatan tersebut bertemakan "Jumat berkah berbagi".

Kegiatan tersebut, dihadiri Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Perindo Dapil 9 Jawa Barat, H. M. Salahudin, didampingi Ketua DPW Pemuda Perindo Jawa Barat, H. Najamudin. Kegiatan yang berlangsung, di Jalan Raya CBL, Suka Jaya, Cibitung, Bekasi, pada Jumat (23/6/2023) sore itu. Diberikan secara door to door.

"Kegiatan ini udah rutin yang dilakukan oleh rekan-rekan LSM mengundang kami untuk ikut ambil bagian bersama-sama memberikan bantuan berupa sembako atau makanan di acara Jumat pekan ini," kata Bacaleg Perindo Dapil 9 Jawa Barat, H. M. Salahudin, di lokasi.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kata Dia, akan terus melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.

Sementara, Ketua DPW Pemuda Perindo Jawa Barat, H. Najamudin menyebutkan, kegiatan ini akan terus berlanjut, untuk beberapa hari ke depan bersama LSM yang mendukung Perindo, karena menurutnya, ini sudah sangat kuat.

Bahkan, kata Dia, ketua umumnya mendukung bergabungnya Perindo yang ada di Bekasi, sambung Dia, sehingga dengan LSM menjadi suatu kekuatan di dalam memberikan kekuatan sosial kepada masyarakat.

