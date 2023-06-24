Diserang Bertubi-tubi, Pimpinan KPK Diminta Fokus Berantas Kasus Korupsi

JAKARTA - Dukungan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggema, setelah diserang bertubi-tubi masalah internal mulai dari kasus pungli di Rutan KPK hingga pelecehan seksual.

Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, memberikan dukung penuh kepada pimpinan KPK agar terus memberantas kasus korupsi di Indonesia, karena mereka adalah putra terbaik bangsa yang punya komitmen untuk memberantas korupsi.

“Bapak Firli dan semua pimpinan KPK yang lain merupakan putra terbaik bangsa. Mereka sudah dipilih untuk menjalankan tugas berat dan mulia untuk memberantas korupsi di negeri ini,” kata Harda dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Harda menuturkan, serangan terhadap Firli Bahuri Cs karena para penyerang menutup mata terhadap keberhasilan KPK saat ini.

“Pimpinan KPK sudah bekerja dan banyak uang negara yang sudah diselamatkan namun hal itu tidak mungkin membuat puas orang yang sudah terlanjur benci KPK. Mereka hanya bisa menyerang dan memainkan media untuk menggiring opini publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Harda menyinggung soal serangan terhadap Firli Bahuri Cs kebanyakan dilontarkan oleh mereka yang tidak lolos TWK.

“Biasanya yang menyerang itu, mereka yang belum bisa move on karena tidak lulus TWK atau yang terpengaruh oleh penggiringan opini mereka. Semestinya mereka berbesar hati terima kenyataan dan dukung KPK dari luar kalau memang punya komitmen antikorupsi,” ungkapnya.