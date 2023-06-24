Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mabes TNI Jelaskan Kronologi Jatuhnya Pesawat SAM Air di Papua, Penyebab Belum Diketahui

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |06:45 WIB
Mabes TNI Jelaskan Kronologi Jatuhnya Pesawat SAM Air di Papua, Penyebab Belum Diketahui
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Markas Besar (Mabes) TNI membenarkan peristiwa jatuhnya pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) jenis Caravan dengan registrasi PK-SMW (C-208). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

Julius menjelaskan kronologi kejadian mulai dari pesawat yang dipiloti oleh Cpt. Hari Permadi dan Levi Murib (FO) hilang kontak, hingga ditemukan hancur dengan kondisi terbakar.

"Kronologi kejadian hilang kontak pesawat jenis Caravan PK-SMW (C-208) milik PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air). Pukul 10.23 WIT take off dari Kabupaten Wamena menuju Bandara Elelim Kabupaten Yalimo," kata Julius kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Kemudian, pada pukul 10.53 WIT Pesawat Take Off dari Bandara Elilim menuju Bandara Poik Distrik Welarek Kabupaten Yalimo, dengan membawa empat penumpang dan sembako.

"Antara lain Bartolomeus usia 34 tahun, Ebeth Hlelerohon 29 tahun, Domina Helerohon 17 tahun, dan Kilimputni 20 tahun, serta membawa barang sembako di antaranya, Beras 500 Kg, Gula 20 Kg, Barang campuran 73 Kg dan barang berupa karton 75 Kg," ucapnya.

Lalu, kata Julius, pada pukul 12.30 WIT diperoleh Informasi dari Air Traffic Controller (ATC) bahwa Pesawat jenis Caravan PK-SMW (C-208) yang dipiloti oleh Cpt. Hari Permadi hilang kontak dan tidak terdeteksi di Radar.

"Sampai dengan pukul 16.07 WIT Pesawat jenis Caravan yang dipiloti oleh Cpt. Hari Permadi belum terdeteksi di radar dan GPS," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160147/pesawat_latih_jatuh-WenJ_large.jpg
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160145/pesawat_jatuh-rtQ6_large.jpg
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement