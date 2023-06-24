Mabes TNI Jelaskan Kronologi Jatuhnya Pesawat SAM Air di Papua, Penyebab Belum Diketahui

JAKARTA - Markas Besar (Mabes) TNI membenarkan peristiwa jatuhnya pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) jenis Caravan dengan registrasi PK-SMW (C-208). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, pihaknya belum mengetahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

Julius menjelaskan kronologi kejadian mulai dari pesawat yang dipiloti oleh Cpt. Hari Permadi dan Levi Murib (FO) hilang kontak, hingga ditemukan hancur dengan kondisi terbakar.

"Kronologi kejadian hilang kontak pesawat jenis Caravan PK-SMW (C-208) milik PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air). Pukul 10.23 WIT take off dari Kabupaten Wamena menuju Bandara Elelim Kabupaten Yalimo," kata Julius kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Kemudian, pada pukul 10.53 WIT Pesawat Take Off dari Bandara Elilim menuju Bandara Poik Distrik Welarek Kabupaten Yalimo, dengan membawa empat penumpang dan sembako.

"Antara lain Bartolomeus usia 34 tahun, Ebeth Hlelerohon 29 tahun, Domina Helerohon 17 tahun, dan Kilimputni 20 tahun, serta membawa barang sembako di antaranya, Beras 500 Kg, Gula 20 Kg, Barang campuran 73 Kg dan barang berupa karton 75 Kg," ucapnya.

Lalu, kata Julius, pada pukul 12.30 WIT diperoleh Informasi dari Air Traffic Controller (ATC) bahwa Pesawat jenis Caravan PK-SMW (C-208) yang dipiloti oleh Cpt. Hari Permadi hilang kontak dan tidak terdeteksi di Radar.

"Sampai dengan pukul 16.07 WIT Pesawat jenis Caravan yang dipiloti oleh Cpt. Hari Permadi belum terdeteksi di radar dan GPS," katanya.