Desmond J Mahesa Meninggal Dunia, Anas Urbaningrum Turut Berduka

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum turut berduka atas meninggalnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, Sabtu (24/6/2023).

"Selamat jalan sobat Desmond Junaidi Mahesa. Semoga husnul khatimah. Lahu al-Fatihah," tulis Anas melalui akun Twitternya, @anasurbaningrum.

Sebelumnya, Waketum DPP Partai Gerindra, Habiburokman, membernarkan kabar duka tersebut saat dikonfirmasi. "Iya benar," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Mayapada. Selanjutnya, kata Habiburokman, jenazah akan segera dibawa ke rumah duka.

"Alamat duka; Jalan Saco 1 No.1, RT.1/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan," ujarnya.

Secara pribadi, Habiburokman juga turut mendoakan kepergian mendiang Desmond. Dia mendoakan, amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.

"Semoga Allah memberi alm Husnul Khotimah dan keluarga yanf ditinggal mendapat ketawaqalan menghadapinya," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)