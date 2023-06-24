Jenazah Desmond Mahesa Akan Dibawa ke Rumah Duka di Ragunan

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Partai Gerindra. Salah satu wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Desmond Junaedi Mahessa meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Waketum DPP Partai Gerindra, Habiburokman. "Iya benar," katanya saat dikonformasi wartawan.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada. Selanjutnya, kata Habiburokman, jenazah akan segera dibawa ke rumah duka.

"Alamat duka; Jl. Saco 1 No.1, RT.1/RW.4, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan," ujarnya.

Secara pribadi, Habiburokman juga turut mendoakan kepergian mendiang Desmond. Dia mendoakan, amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.

"Semoga Allah memberi alm Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggal mendapat ketawaqalan menghadapinya," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )