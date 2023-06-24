Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Desmond Mahesa Akan Dibawa ke Rumah Duka di Ragunan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:47 WIB
Jenazah Desmond Mahesa Akan Dibawa ke Rumah Duka di Ragunan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Partai Gerindra. Salah satu wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Desmond Junaedi Mahessa meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Waketum DPP Partai Gerindra, Habiburokman. "Iya benar," katanya saat dikonformasi wartawan.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada. Selanjutnya, kata Habiburokman, jenazah akan segera dibawa ke rumah duka.

"Alamat duka; Jl. Saco 1 No.1, RT.1/RW.4, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan," ujarnya.

Secara pribadi, Habiburokman juga turut mendoakan kepergian mendiang Desmond. Dia mendoakan, amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT.

"Semoga Allah memberi alm Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggal mendapat ketawaqalan menghadapinya," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113/rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168609/ahmad_dhani-POv3_large.jpg
Diperintah Prabowo Jangan Pamer, Ahmad Dhani Usulkan DPR Bentuk UU Anti-Flexing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165290/immanuel-xYml_large.jpg
Jadi Tersangka KPK, Immanuel Ebenezer Bakal Diberhentikan sebagai Anggota Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159743/prabowo-CGQn_large.jpg
Prabowo Tunjuk Sugiono Sebagai Sekjen Gerindra, Muzani Jadi Ketua Dewan Kehormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144905/gerindra-EyJj_large.jpg
Ini Wejangan Megawati saat Bertemu Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144887/gerindra-9y4A_large.jpg
Bertemu Megawati, Dasco Ngaku Tak Ajak PDIP Gabung Kabinet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement