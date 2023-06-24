Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Politisi Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia, Berikut Profilnya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:08 WIB
Politisi Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia, Berikut Profilnya
Desmond J Mahesa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Desmond J Mahesa meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mayapada.

Jenazah Desmond J Mahesa akan dibawa ke alamat duka di Jalan Saco 1 Noomor 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berikut Profil Desmond J Mahesa

Desmond Junaidi Mahesa lahir di Banjarmasain, Kalsel, pada 12 Desember 1965. Semasa hidupnya, ia merupakan aktivis tulen dan memilih Gerindra sebagai kendaraan politiknya.

Ia merupakan anggota Komisi III dari daerah pemilihan (dapil) Banten II. Sebelumnya, ia duduk di kursi DPR-RI Komisi III ari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur.

Namanya Desmond J Mahesa mulai dikenal publik setelah menjadi salah satu korban penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 1997/1998.

Saat itu, dirinya tercatat sebagai salah satu aktivis dan mahasiswa yang berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

