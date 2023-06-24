Jokowi dan Maruf Amin Hadiri Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di GBK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dipastikan menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Kepastikan itu sesuai agenda harian Presiden Jokowi yang dibagikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. “Presiden menghadiri acara Puncak Peringatan Bulan Bung Karno pukul 13.30 WIB,” tulis agenda tersebut.

Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin juga dipastikan akan hadir pada acara tersebut. “Agenda Wakil Presiden 24 Juni 2023, menghadiri Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di Tribun Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat,” tulis agenda resmi dikutip dari laman resmi www.wapresri.go.id.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan bahwa Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadiri.