Kenang Desmon J Mahesa, Ahmad Sahroni: Orangnya Keras tapi Baik

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengenang rekan kerjanya mendiang Desmond J Mahesa. Ia memgaku mengenal beliau jauh sebelum menjadi anggota DPR RI.

"Beliau orang yang humble dan baik," kata Sahroni saat dihubungi, Sabtu (24/6/2023).

Saat menjadi DPR, Sahroni menilai Desmond memiliki warna berbeda dari yang lain. Bahkan, ia mengaku banyak belajar dari Desmond.

"Orangnya keras tapi baik," terang Sahroni.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Desmond J Mahessa meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Waketum DPP Partai Gerindra, Habiburokman. "Iya benar," katanya saat dikonformasi wartawan.