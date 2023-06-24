Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjil Genap Ditiadakan Selama Libur Panjang Idul Adha

Erfan Maaruf , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:35 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menegaskan bahwa kebijakan Ganjil Genap (Gage) akan diliburkan seiring long weekend Idul Adha 1444 H yang dimulai pada Rabu (28/6/2023).

"Pokoknya libur nasional memang tidak ada Gage. Kita ikuti saja sesuai ketentuan," ujar dia saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Menurut dia, saat cuti bersama nanti aturan Gage ini tetap akan diliburkan. Hal itu dia lakukan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Cuti bersama kan libur nasional yang ditentukan oleh pemerintah," kata dia.

