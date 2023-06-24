Desmond J Mahesa Dimakamkan Setelah Zuhur di Pemakaman Al Azhar Karawang Barat

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti Partai Gerindra setelah salah satu wakil ketua umumnya, Desmond J Mahesa meninggal dunia di RS Mayapada lantaran mengalami sesak nafas, Sabtu (24/6/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap, jenazah Desmond akan dimakamkan setelah ibadah sholat zuhur di Kompleks Pemakaman Al Azhar, Karawang Barat.

"Inalillahi wa innailaihi rojiun. Kami hari ini sangat kaget atas berita duka cita dari sahabat dan kawan kami semua saudara H Desmon Mahesa Junaidi yang wafat pada hari Sabtu jam 4 pagi di Rumah Sakit Mayapada," kata Muzani saat ditemui di rumah duka di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (24/6/2023).

"Rencananya almarhum akan dimakamkan setelah salat zuhur di Komplek Pemakaman Al Azhar Karawang Barat," sambungnya.

Muzani mengatakan, Desmond sudah lama mengidap penyakit. Ia tidak memerinci apa penyakit yang menyerang Desmond sebelum meninggal.