Prabowo Subiato Akan Melayat ke Rumah Duka Desmond J Mahesa

JAKARTA - Salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra, Desmond J Mahessa meninggal dunia di RS Mayapada, Sabtu (24/6/2023) pukul 04.00 WIB dini hari.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan melayat ke rumah duka di Jalan Saco, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Ya sebentar lagi Pak Prabowo akan melayat insyaallah, mungkin sebentar lagi akan sampai di tempat ini," kata Muzani saat ditemui di rumah duka.

Muzani mengatakan bahwa setelah itu almarhum akan dimakamkan setelah zuhur di Kompleks Pemakaman Al Azhar Karawang Barat.

"Rencananya almarhum akan dimakamkan setelah salat zuhur di Komplek Pemakaman Al Azhar Karawang Barat," sambungnya.

Muzani mengatakan, Desmond sudah lama mengidap penyakit. Ia tidak memerinci apa penyakit yang menyerang Desmond sebelum meninggal.