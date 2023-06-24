Kenang Desmond, Ganjar: Kami Sering Bertabrakan dalam Politik, Tetapi Bersama Rakyat

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo turut melayangkan duka cita atas wafatnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Ia pun berdoa agar seluruh amal ibadah mendingan Desmond dapat diterima oleh Allah SWT.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun, saya atas nama pribadi dan keluarga turut berduka cita. Mudah-udahan almarhum Pak Desmond dosanya diampuni dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah SWT," kata Ganjar dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023).

Gubernur Jawa Tengah ini berencana akan melakukan takziah ke rumah duka. Itu dilakukan lantaran Desmond merupakan sahabat yang sudah berhubungan sejak lama.

"Saya punya kesan karena saat ada beberapa masalah di Jateng beliau hadir sendiri, dua kali ketemu saya dan kemudian mencarikan solusi," ucapnya.

Di mata Ganjar, Desmond merupakan orang baik. Desmond dinilai bisa berkomunikasi dengan baik dan selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

"Kami beda partai, kami sering bertabrakan dalam sikap politik dan kami berbeda dalam sikap politik. Tapi dalam kepentingan masyarakat, kami sering bersama dan berdialog. Mudah-mudahan husnul khotimah," pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Desmond J Mahessa meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).