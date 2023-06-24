Kenakan Baju dan Peci Hitam, Ganjar Melayat ke Rumah Duka Desmond

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang melayat ke rumah duka Salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahessa di Jalan Saco 1 No.1, RT1/RW4, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Ganjar tiba pukul 10.15 WIB bersama dengan Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Basarah. Keduanya nampak mengenakan pakaian serba hitam, termasuk peci hitam.

Setibanya di rumah duka, Ganjar langsung memasuki rumah duka dan melihat jenazah Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga akan datang ke rumah duka.

"Ya sebentar lagi pak Prabowo akan melayat insyaallah, mungkin sebentar lagi akan sampai di tempat ini," kata Muzani saat ditemui di rumah duka.