HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Tiba di Rumah Duka Desmond

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:56 WIB
Prabowo Subianto Tiba di Rumah Duka Desmond
Prabowo tiba di rumah duka Desmond/Foto: Riana
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di rumah duka salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahesa di Jalan Saco 1 No.1, RT1/RW4, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Kedatangan Prabowo untuk melayat hanya berselang beberapa menit dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, setelah Ganjar beranjak, Prabowo pun tiba.

 BACA JUGA:

Berbeda dengan Ganjar yang mengenakan setelan hitam, mulai dari peci, baju, hingga celana. Prabowo justru mengenakan baju safari khasnya, biasanya krem, kali ini putih. Ia hanya terlihat memakai peci hitam.

 BACA JUGA:

Ganjar tiba pukul 10.15 WIB bersama dengan Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Basarah. Sementara Prabowo tiba pukul 10.30 WIB.

(Nanda Aria)

      
Telusuri berita news lainnya
