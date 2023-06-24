Kenang Desmond J Mahesa, Prabowo Subianto: Sosok Aktivis Bekerja Bangun Gerindra

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenang sosok Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahesa sebagai aktivis yang bekerja sangat besar untuk membangun partai.

"Dari awal, 15 tahun sosok aktivis sangat besar bekerja untuk membangun Gerindra," kata Prabowo saat ditemui di rumah duka, di Jalan Saco 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/6/2023).

"Saya sudah bertemu keluarganya menyampaikan bela sungkawa, demikian yah. Mudah-mudahan mereka tabah," sambungnya.

Diketahui, kedatangan Prabowo ke rumah duka hanya berselang beberapa menit dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, setelah Ganjar beranjak, Prabowo pun tiba.