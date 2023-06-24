Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenang Desmond J Mahesa, Prabowo Subianto: Sosok Aktivis Bekerja Bangun Gerindra

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:43 WIB
Kenang Desmond J Mahesa, Prabowo Subianto: Sosok Aktivis Bekerja Bangun Gerindra
Ketum Gerindra Desmond J Mahesa (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenang sosok Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahesa sebagai aktivis yang bekerja sangat besar untuk membangun partai.

"Dari awal, 15 tahun sosok aktivis sangat besar bekerja untuk membangun Gerindra," kata Prabowo saat ditemui di rumah duka, di Jalan Saco 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/6/2023).

"Saya sudah bertemu keluarganya menyampaikan bela sungkawa, demikian yah. Mudah-mudahan mereka tabah," sambungnya.

Diketahui, kedatangan Prabowo ke rumah duka hanya berselang beberapa menit dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, setelah Ganjar beranjak, Prabowo pun tiba.

Halaman:
1 2
      
