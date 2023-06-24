Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Undang Andika Perkasa di Peringatan Bulan Bung Karno

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |11:52 WIB
PDIP Undang Andika Perkasa di Peringatan Bulan Bung Karno
Hasto Kristiyanto/Foto: Okezone
JAKARTA - PDI-Perjuangan memberikan undangan kepada mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa untuk menghadiri acara peringatan puncak bulan Bung Karno 2023 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Ya kami undang Pak Andika," kata Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto di kompleks GBK, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Hasto mengungkap alasan yang membuat partainya mengundang Andika dalam acara ini. Dia menyinggung ihwal kegiatan Andika yang sebelumnya melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Dan beberapa hari sebelumnya saya juga bertemu dengan pak Andika," ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak bisa memastikan apakah mantan Danpaspamres itu akan hadir di tengah-tengah acara puncak peringatan bulan Bung Karno atau tidak.

