HOME NEWS NASIONAL

Gunakan Peci Hitam dan Baju Merah, Ganjar Tiba di GBK

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:46 WIB
Gunakan Peci Hitam dan Baju Merah, Ganjar Tiba di GBK
Ganjar Pranowo tiba di GBK hadiri peringatan Bulan Bung Karno/Foto: Felldy
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo telah tiba di arena acara puncak peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Ganjar tampak menggunakan baju kebesaran PDIP lengkap dengan pecinya. Kehadirannya disambut meriah oleh ribuan kader PDIP yang berada di luar arena stadion. Tak sedikit dari kader yang meminta foto.

 BACA JUGA:

Gubernur Jawa Tengah itu juga turut melambaikan tangan kepada para kader PDIP sebelum memasuki ruang VVIP.

Di ruang sana, Ganjar telah ditunggu oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang didampingi Putranya sekaligus Kepala Situation Room PDIP, Prananda Prabowo dan juga Pramono Anung. Selain itu, dari foto yang didapat, ada juga Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono.

 BACA JUGA:

Sebelum hadir ke lokasi, Ganjar sempat blusukan di pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023) pagi. Dia berkeliling di dalam pasar Anyar Bahari sambil sesekali mengapa para pedagang. Seketika salah seorang pedagang toko kelontong memakaikan sebuah kemeja kepada Ganjar.

Halaman:
1 2
      
