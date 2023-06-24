Hary Tanoe Hadiri Peringatan Puncak Bulan Bung Karno di GBK

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).

Dari video yang dibagikan pihak Humas DPP PDI Perjuangan, tampak HT duduk di bangku ruang VVIP bersama dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hary Tanoesoedibjo tampak duduk disebelah Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan M. Mardiono.

Sedangkan di sisi meja ada Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, duduk bersama dengan Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Waketum DPP PKB Jazilul Fawaid.

Kemudian adapula Ketum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Sedangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru tampak hadir sekitar Pukul 13.20 WIB dan kemudian para tamu undangan menempati area tempat duduk VVIP yang berada di bagian tengah stadion.

(Fakhrizal Fakhri )