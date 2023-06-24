Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambut Megawati, Ini Tokoh dan Ketum Partai yang Hadiri Puncak BBK 2023

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:53 WIB
Disambut Megawati, Ini Tokoh dan Ketum Partai yang Hadiri Puncak BBK 2023
Megawati Soekarnoputri sambut tokoh nasional di acara BBK 2023/Foto: Okezone: Istimewa
JAKARTA - Sejumlah tokoh elite nasional yang penting turut hadir saat PDI Perjuangan (PDIP) menggelar peringatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Termasuk bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo, dan tokoh-tokoh nasional yang namanya pernah disebut jadi sosok bakal calon wakil presiden pendampingnya.

Terpantau, selain seluruh struktur PDIP serta para simpatisan dan relawan, terlihat hadir Ketua Umum dari parpol lain. Sebut saja, Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Mardiono bahkan sempat duduk dan berbincang bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang didampingi putranya, M. Prananda Prabowo, yang juga Ketua DPP PDIP. Tampak Ganjar juga berada di situ.

Lalu, ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menggunakan baju batik kuning, dilanjut oleh Ketum Hanura Oesman Sapta Odang juga terlihat hadir. Kemudian ada Ketum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.

Sementara PKB diwakilkan oleh Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawaid. Yang menarik, mereka sama-sama menggunakan mobil golf untuk masuk ke dalam Stadion Utama GBK.

Tampak juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang berbincang dengan para tokoh itu. Selain Gus Yaqut, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir.

Di antaranya Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono.

