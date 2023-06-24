Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkejut Desmond Mahesa Wafat, Ganjar Sempat Tanyakan Langsung Kondisi Kesehatan saat Kunker

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |14:15 WIB
Terkejut Desmond Mahesa Wafat, Ganjar Sempat Tanyakan Langsung Kondisi Kesehatan saat Kunker
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sangat terkejut ketika mendengar kabar meninggalnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahessa.

Sebenernya, kata Ganjar, ia sudah lama melihat bahwa Desmond dalam keadaan kurang sehat, dan tidak seperti biasanya. Untuk itu, Ganjar sempat bertanya langsung kepada Desmond saat ada kunjungan kerja (kunker) di Jawa Tengah.

"Ketemu terakhir waktu kunker ke jawa tengah ya sudah beberapa bulan yg lalu, mungkin ada kali sekitar 5 bulan lalu beliau datang dan kita berbincang cukup lama dengan beliau. Saya terkejut aja, saya pikir kemarin akan sehat seperti sedia kala," kata Ganjar saat ditemui di rumah duka, di Jalan Saco 1 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (24/6/2023).

"Ya karena pada saat bergiat itu saya melihat tidak terlalu lincah, maka saya colek waktu itu. 'Kenapa?' 'Gapapa kok mas, oke-oke aja' begitu," sambungnya.

Bahkan, saat Ganjar menanyakan kesehatan Desmond, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menjawab dengan penuh semangat bahwa dirinya baik-baik saja.

"Ngobrol dengan saya cukup lama dan saat itu saya tanya, 'mas sampean kurang sehat ya?', 'engga engga,' dia masih semangat gitu," katanya.

"Dan itulah yang saya terkejut katena tadi dikabari mas Desmond meninggal gitu, tadi pagi-pagi saya dikirimi, dan ditanya temen. Maka kebetulan tadi saya di Jakarta saya bersama pak Ahmad Basarah bertakziah dulu gitu," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
