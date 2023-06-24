Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres PDIP Ganjar Pranowo Bacakan Dedication Of Life Bung Karno

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |14:17 WIB
Bacapres PDIP Ganjar Pranowo Bacakan <i>Dedication Of Life Bung Karno</i>
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo membacakan dedication of life Bung Karno. Hal ini dibacakannya pada saat puncak peringatan bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) siang ini.

Momen ini terjadi pada saat rangkaian pembukaan acara tersebut. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Berikutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila yang dibacakan oleh Denny Cagur. Disusul, menyanyikan hymne dan mars PDI-Perjuangan.

Setelah rangkaian ini selesai, barulah Ganjar Pranowo maju ke podium untuk membacakan dedication of life Bung Karno. Saat membacakan ini, Gubernur Jawa Tengah itu tampak lantang dan gagah bak sang Proklamator.

Berikut isi Dedication Of Life Bung Karno yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo:

"Saja adalah manusia biasa. Saja tidak sempurna. Sebagai manusia biasa saja tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanja kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Djiwa pengabdian inilah jang mendjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta mendjadi bekal-hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa djiwa pengabdian ini saja bukan apa-apa. Akan tetapi dengan djiwa pengabdian ini, saja merasakan hidupku bahagia,- dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966".

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement