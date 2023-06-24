Bacapres PDIP Ganjar Pranowo Bacakan Dedication Of Life Bung Karno

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo membacakan dedication of life Bung Karno. Hal ini dibacakannya pada saat puncak peringatan bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) siang ini.

Momen ini terjadi pada saat rangkaian pembukaan acara tersebut. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Berikutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila yang dibacakan oleh Denny Cagur. Disusul, menyanyikan hymne dan mars PDI-Perjuangan.

Setelah rangkaian ini selesai, barulah Ganjar Pranowo maju ke podium untuk membacakan dedication of life Bung Karno. Saat membacakan ini, Gubernur Jawa Tengah itu tampak lantang dan gagah bak sang Proklamator.

Berikut isi Dedication Of Life Bung Karno yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo:

"Saja adalah manusia biasa. Saja tidak sempurna. Sebagai manusia biasa saja tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanja kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Djiwa pengabdian inilah jang mendjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta mendjadi bekal-hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa djiwa pengabdian ini saja bukan apa-apa. Akan tetapi dengan djiwa pengabdian ini, saja merasakan hidupku bahagia,- dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966".

(Fakhrizal Fakhri )