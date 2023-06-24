Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Target Raih Kemenangan 70 Persen untuk Ganjar di Yogyakarta

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:22 WIB
PDIP Target Raih Kemenangan 70 Persen untuk Ganjar di Yogyakarta
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDI Perjuangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan mencapai kemenangan 70 persen untuk Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Angka itu ditargetkan mengacu pada kemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya.

"Jadi kalau kita menilik yang diperoleh pak Jokowi waktu (Pilpres 2019) itu 69, 5 persen se-DIY. Kami memang tidak terlalu muluk-muluk untuk pak Ganjar Pranowo 70 persen," kata Sekretaris DPD PDIP DIY, Totok Hedi Santosa saat menghadiri puncak acara Peringatan Bulan Bung Karno di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Totok bakal terus menggencarkan konsolidasi kepada semua kader PDIP di DIY untuk terus melakukan sosialisasi nama Ganjar ke masyarakat. Ditambahkan Toto, kader PDIP DIY sebenarnya sudah sosialisasi Ganjar ke masyarakat.

Namun, kedepannya akan semakin masif seiring mendekatnya Pemilu 2024 mendatang. "Ada dua yang penting, pertama adalah ada tim relawan yg berkonsolidasi dengan partai sementara partai sedari awal meski pada saat itu kami tidak menyebut Ganjar, karena menunggu hasil keputusan ibu ketua umum," kata Totok.

"Tetapi kami sudah terus-menerus mempersiapkan setiap kader yang turun membawa tidak hanya dirinya, tapi terutama parpol dan presiden," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
