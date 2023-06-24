Megawati: Ada Parpol yang Sudah Mau Ikut PDIP, Ada yang Masih Mikir

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut menyinggung ada partai politik yang ingin bergabung mendukung Ganjar Pranowo bersama pihaknya.

Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).

Singgungan itu bermula kala Megawati menjelaskan stunting di Indonesia. Ia pun menceritakan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggebu-gebu untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.

"Lah saya ketika ketemu beliau, Pak kita saja lagi ada program stunting. Ini mesti benar 0 Pak, Tidak ada lagi anak bangsa ini yang stunting Pak, gimana caranya?" tutur Mega.

Lantas, Mega pun menyinggung para ketua umum partai politik yang tengah duduk di belakangnya. Saat itu, Mega menyinggung ada partai politik yang ingin gabung dukung Ganjar bersama PDIP.