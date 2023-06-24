Ganjar Pranowo Yakin PDIP Hattrick Kemenangan di Pemilu 2024

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meyakini PDI-Perjuangan akan meraih tiga kali kemenangan atau hattrick dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Keyakinan itu disampaikan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Insya Allah kita mengulang kembali (kemenangan) di 2024," kata Ganjar yang langsung disambut meriah ribuan kader PDIP yang hadir di lokasi.

Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan, program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hebat selama ini, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga Ibu Kota Negara Nusantara. Program-program yang hebat ini bisa dipertahankan bila PDIP kembali hattrick meraih kemenangan di 2024.

"Itu (program Jokowi) juga yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan, itu semua tidak akan terlaksana kalau kita tidak hattrick," ujarnya.

Dia menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar semua bersatu untuk mencapai kemenangan.