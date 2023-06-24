Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Yakin PDIP Hattrick Kemenangan di Pemilu 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:29 WIB
Ganjar Pranowo Yakin PDIP <i>Hattrick</i> Kemenangan di Pemilu 2024
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meyakini PDI-Perjuangan akan meraih tiga kali kemenangan atau hattrick dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Keyakinan itu disampaikan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Insya Allah kita mengulang kembali (kemenangan) di 2024," kata Ganjar yang langsung disambut meriah ribuan kader PDIP yang hadir di lokasi.

Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan, program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hebat selama ini, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga Ibu Kota Negara Nusantara. Program-program yang hebat ini bisa dipertahankan bila PDIP kembali hattrick meraih kemenangan di 2024.

"Itu (program Jokowi) juga yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan, itu semua tidak akan terlaksana kalau kita tidak hattrick," ujarnya.

Dia menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar semua bersatu untuk mencapai kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement