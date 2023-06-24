Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Pidato Bung Karno Mendunia dan Jadi Warisan Dunia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:46 WIB
Megawati: Pidato Bung Karno Mendunia dan Jadi Warisan Dunia
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan kepemimpinan Soekarno dihormati dunia internasional dan akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan pidato di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu (24/6/2023) siang.

"Standing ovation. Tepuk tangan sembari berdiri itu tanda kehormatan yang luar biasa. Saat beliau membacakan pidato 'to build a new world' di PBB beliau mendapatkan standing ovation," ujar Megawati Soekarnoputri.

Cara berpikir Bung Karno disebutkan Megawati sangat mendunia. Bahkan UNESCO telah menyimpan tiga naskah pidato Soekarno sebagai pidato warisan dunia.

"UNESCO telah menyimpan pidato Bung Karno menjadi memorial to the world boleh digunakan siapapun. Pidato di Konfrensi Asia Afrika Bandung 1955. Pidato To Build a New World di Sidang Majelis PBB pada 1960, dan Pidato di KTT Non Blok 1961," ungkap Megawati Soekarnoputri.

Sebagaimana diketahui, puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023 dilaksanakan pada Sabtu (24/6/2023) dengan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171388//wahyudin-VdSX_large.jpg
5 Fakta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin, Viral Ingin Rampok Uang Negara Berujung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171279//viral-ugn9_large.jpeg
Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, PDIP Pecat Wahyudin Moridu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171156//viral-hJ4q_large.jpg
Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo Fraksi PDIP Ingin Rampok Uang Negara, Auto Dihujat Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170817//prabowo-lziD_large.jpg
Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo dari Jabatannya, Respons PDIP Tak Terduga!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement