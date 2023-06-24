Megawati: Pidato Bung Karno Mendunia dan Jadi Warisan Dunia

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan kepemimpinan Soekarno dihormati dunia internasional dan akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan pidato di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu (24/6/2023) siang.

"Standing ovation. Tepuk tangan sembari berdiri itu tanda kehormatan yang luar biasa. Saat beliau membacakan pidato 'to build a new world' di PBB beliau mendapatkan standing ovation," ujar Megawati Soekarnoputri.

Cara berpikir Bung Karno disebutkan Megawati sangat mendunia. Bahkan UNESCO telah menyimpan tiga naskah pidato Soekarno sebagai pidato warisan dunia.

"UNESCO telah menyimpan pidato Bung Karno menjadi memorial to the world boleh digunakan siapapun. Pidato di Konfrensi Asia Afrika Bandung 1955. Pidato To Build a New World di Sidang Majelis PBB pada 1960, dan Pidato di KTT Non Blok 1961," ungkap Megawati Soekarnoputri.

Sebagaimana diketahui, puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023 dilaksanakan pada Sabtu (24/6/2023) dengan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.