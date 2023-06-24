Megawati Perkenalkan Ketum Parpol Pendukung Ganjar ke Kader PDIP, Termasuk Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memperkenalkan deretan Ketua Umum Partai politik yang telah menyatakan mendukung Pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Momen ini dilakukan Megawati di hadapan ribuan kader PDIP di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Dari PPP, ayo Pak Mardiono berdiri," kata Megawati.

Berikutnya, kata dia, dukungan datang dari Partai Hanura. Sambil berkelakar, Mega menyebut Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bertanya kenapa sebelumnya tidak diajak mendukung Ganjar.

"Lalu dari Partai Hanura yaitu Pak Oso, dia suka marah-marah 'kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya'," ujar Mega sambil tertawa.