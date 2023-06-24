Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Perkenalkan Ketum Parpol Pendukung Ganjar ke Kader PDIP, Termasuk Hary Tanoesoedibjo

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:58 WIB
Megawati Perkenalkan Ketum Parpol Pendukung Ganjar ke Kader PDIP, Termasuk Hary Tanoesoedibjo
Megawati Soekarnoputri/ Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memperkenalkan deretan Ketua Umum Partai politik yang telah menyatakan mendukung Pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Momen ini dilakukan Megawati di hadapan ribuan kader PDIP di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

 BACA JUGA:

"Dari PPP, ayo Pak Mardiono berdiri," kata Megawati.

Berikutnya, kata dia, dukungan datang dari Partai Hanura. Sambil berkelakar, Mega menyebut Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bertanya kenapa sebelumnya tidak diajak mendukung Ganjar.

 BACA JUGA:

"Lalu dari Partai Hanura yaitu Pak Oso, dia suka marah-marah 'kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya'," ujar Mega sambil tertawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement