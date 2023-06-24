Jokowi: Bung Karno Adalah Peletak Pondasi Kebangsaan

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan sekedar berkumpul, dan merayakan, namun lebih dari itu yakni melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan.

“Di acara puncak bulan Bung Karno ini, kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen, komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno,” tegas Jokowi dalam sambutannya di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan Presiden Indonesia pertama atau Bung Karno, bukan hanya pejuang Kemerdekaan dan bukan hanya Proklamator Kemerdekaan tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa.

“Bung Karno adalah peletak pondasi kebangsaan. Dan Bung Karno adalah peletak pondasi pemerintahan. Dan Bung Karno adalah peletak pondasi demokrasi dan pondasi kemajuan Indonesia,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa Bung Karno juga pencerah dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mengupayakan keadilan dunia.

“Apa yang kita lakukan saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)