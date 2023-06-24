Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Bung Karno Adalah Peletak Pondasi Kebangsaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:00 WIB
Jokowi: Bung Karno Adalah Peletak Pondasi Kebangsaan
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan sekedar berkumpul, dan merayakan, namun lebih dari itu yakni melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan.

“Di acara puncak bulan Bung Karno ini, kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen, komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno,” tegas Jokowi dalam sambutannya di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan Presiden Indonesia pertama atau Bung Karno, bukan hanya pejuang Kemerdekaan dan bukan hanya Proklamator Kemerdekaan tetapi Bung Karno adalah perumus ideologi bangsa.

“Bung Karno adalah peletak pondasi kebangsaan. Dan Bung Karno adalah peletak pondasi pemerintahan. Dan Bung Karno adalah peletak pondasi demokrasi dan pondasi kemajuan Indonesia,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa Bung Karno juga pencerah dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mengupayakan keadilan dunia.

“Apa yang kita lakukan saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174943//prabowo-4hH9_large.jpg
Menyibak Tabir Pertemuan Empat Mata Jokowi dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174731//prabowo_dan_jokowi-wyEX_large.jpg
Pertemuan Prabowo-Jokowi Diduga Bahas Isu Sensitif hingga Dukungan Pencalonan di 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174663//luhut-6Xaf_large.jpg
Prabowo Bertemu Jokowi, Luhut: Bagus, Pemimpin Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174655//jokowi_bertemu_prabowo-M6hf_large.jpg
Menyelami Makna di Balik Pertemuan Dua Jam Jokowi–Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174640//prabowo-Vux3_large.jpg
Prabowo-Jokowi Ternyata Janjian Bertemu di Kertanegara, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174467//prabowo-pBNh_large.jpg
Prabowo Panggil Menhan hingga Mendiksaintek Usai Bertemu Jokowi, Apa yang Dibahas?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement