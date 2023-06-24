Pesan Jokowi ke Ganjar di Bulan Bung Karno: Semangat Berjuang untuk Menang!

JAKARTA - Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada calon Presiden (Capres) yang diusung oleh partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang akan berjuang pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Untuk 2024 di sini hadir calon Presiden dari PDIP, Ganjar pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon Presiden dari PDIP Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo,” kata Jokowi dalam sambutannya di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, Jokowi pun memberikan pesan kepada peserta yang akan ikut kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbub), bahkan juga Pemilihan Presiden (Pilpres) selamat berjuang di Pemilu 2024 mendatang.

“Saya titip untuk semuanya, bagi peserta Pemilu baik itu Pileg, Pilgub, Pilbup, pilihan Walikota, dan Pilpres, karena yang hadir di sini sangat menentukan,” kata Jokowi.

“Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang,” tambahnya.