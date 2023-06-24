JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberi pesan kepada para generasi muda dan penerus bangsa. Adapun pesan Jokowi itu menukil pernyataan Presiden ke-1 RI Soekarno.
Pesan itu disampaikan oleh Jokowi saat berpidato dalam acara perayaan puncak Bulang Bung Karno yang digelar si Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).
"Ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya," terang Jokowi.
Jokowi pun mengatakan, bahwa pemuda harus mewarisi semangat yang menyala, semangat untuk memperjuangkan Indonesia maju.
"Warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk Indonesia maju," terang Jokowi.
