Pesan Jokowi ke Pemuda: Ingat Kata Bung Karno, Warisi Apinya Bukan Abunya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberi pesan kepada para generasi muda dan penerus bangsa. Adapun pesan Jokowi itu menukil pernyataan Presiden ke-1 RI Soekarno.

Pesan itu disampaikan oleh Jokowi saat berpidato dalam acara perayaan puncak Bulang Bung Karno yang digelar si Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).

"Ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya," terang Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, bahwa pemuda harus mewarisi semangat yang menyala, semangat untuk memperjuangkan Indonesia maju.

"Warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk Indonesia maju," terang Jokowi.

(Khafid Mardiyansyah)