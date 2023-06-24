Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Indonesia Harus Jadi Mercusuar yang Berkilau di Tengah Peta Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:38 WIB
Jokowi: Indonesia Harus Jadi Mercusuar yang Berkilau di Tengah Peta Dunia
Presiden Jokowi/ Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan saat ini pemerintah sedang melaksanakan dan meneruskan gagasan besar dari Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno agar Indonesia bersinar di kancah dunia.

“Apa yang kita lakukan saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno,” kata Jokowi di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

 BACA JUGA:

“Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita. Jadilah Indonesia bangsa yang besar, jadilah Indonesia Mercusuar yang gemilang yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia,” tegasnya.

Jokowi pun mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa besar yang kokoh yang berdaulat dalam politik Berdikari di bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. “Kita harus segera meraih Indonesia maju, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang damai dan bersatu, dan Indonesia yang dihormati dunia.”

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, Jokowi mengatakan Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah. “Kita tidak boleh terpecah-pecah jangan gontok-gontokan jangan gebuk-gebuk jangan fitnah-fitnahan, stop semuanya itu.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/337/3162309/jokowi-Aot6_large.jpg
Gus Nur: Jaksa dan Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Jokowi, Saksi Bohong di Pengadilan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement