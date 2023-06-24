Jokowi: Indonesia Harus Jadi Mercusuar yang Berkilau di Tengah Peta Dunia

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan saat ini pemerintah sedang melaksanakan dan meneruskan gagasan besar dari Presiden Indonesia pertama Soekarno atau Bung Karno agar Indonesia bersinar di kancah dunia.

“Apa yang kita lakukan saat ini apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno,” kata Jokowi di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

“Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita. Jadilah Indonesia bangsa yang besar, jadilah Indonesia Mercusuar yang gemilang yang sinarnya menginspirasi banyak bangsa dan yang nampak dan tampak berkilau di tengah peta dunia,” tegasnya.

Jokowi pun mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi bangsa besar yang kokoh yang berdaulat dalam politik Berdikari di bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. “Kita harus segera meraih Indonesia maju, Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang damai dan bersatu, dan Indonesia yang dihormati dunia.”

Tidak hanya itu, Jokowi mengatakan Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah. “Kita tidak boleh terpecah-pecah jangan gontok-gontokan jangan gebuk-gebuk jangan fitnah-fitnahan, stop semuanya itu.”