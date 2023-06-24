Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Politik Bung Karno Adalah Politik Akar Rumput

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:56 WIB
Megawati: Politik Bung Karno Adalah Politik Akar Rumput
Megawati Soekarnoputri/ Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan gaya politik Soekarno adalah politik akar rumput.

Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu (24/6/2023).

 BACA JUGA:

Ia menyebutkan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, bahwa politik di kepemimpinan Soekarno itu harus bergerak ke bawah, ke rakyat, ke akar rumput.

"Jadi rakyat akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan saudara-saudara, ingat itu. Makanya pada 17 Agustus 1945, saya tanya ke bapak saya, waktu itu takut apa tidak, kan dijajah Jepang, Belanda dibantu sekutu masih ada," ujar Megawati Soekarnoputri.

 BACA JUGA:

Megawati menyebutkan ayahnya Soekarno kemudian menjawab meskipun ada rasa takut, namun semangat kemerdekaan akan mewujudkan persatuan Indonesia dan merdeka dari kolonial.

"Saya takut, tapi saya yakin, setelah proklamasi didengungkan, Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan bebas aktif," terangnya.

Selain itu Megawati menyebutkan pentingnya politik yang memihak pada rakyat kecil, miskin, lemah, dan tertindas.

"Jangan lupa loh. Di tangan Bung Karno, politik bergerak, harus ada di akar rumput. Tuhan bersemayam di gubuk-gubuknya rakyat miskin," lanjut Megawati Soekarnoputri.

