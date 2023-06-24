Jokowi: Bung Karno Pencerah Dunia, Perjuangkan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa

JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan Presiden pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno merupakan pencerah dunia. Bahkan, Bung Karno pun menjadi tokoh proklamator yang dikagumi dunia.

Jokowi mengatakan Bung Karno merupakan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini terlihat ketika Bung Karno pada tahun 1955 menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika (KAA) yang mengangkat isu kemerdekaan bagi bangsa yang terjajah.

Sejumlah negara dunia seperti Mesir yang kemerdekaannya diakui pertama kali oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno pada waktu itu. Bahkan, negara seperti Pakistan, Maroko, bahkan juga sangat menghormati Bung Karno.

“Bung Karno juga pencerah dunia, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mengupayakan keadilan dunia,” tegas Jokowi di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Sementara itu, Jokowi mengatakan pada puncak peringatan Bulan Bung Karno ini harus menjadi komitmen untuk Indonesia melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan dari Bung Karno.

“Di acara puncak bulan Bung Karno ini, kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen, komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno.