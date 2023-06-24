Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Ribuan Kader PDIP, Jokowi Titip Kemenangan Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:42 WIB
Di Hadapan Ribuan Kader PDIP, Jokowi Titip Kemenangan Ganjar Pranowo
Presiden Jokowi/ Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitip kemenangan Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo kepada para kader berlambang moncong banteng putih itu.

Pesan itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam perayaan puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).

 BACA JUGA:

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Ganjar Pranowo itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menitip kemenangan Ganjar dan juga peserta Pemilu 2024 pada para kader.

"Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Buk Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang, saya hanya ingin sampaikan, selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang," terang Jokowi.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu, Jokowi juga berpesan pada para pemuda generasi bangsa. Ia pun menukil pernyataan Bung Karno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
