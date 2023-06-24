Ajak Ketum Parpol Berjuang Bersama, Megawati: Tantangan Ke Depan Tidak Mudah

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri mengajak semua ketua umum partai politik yang hadir untuk bersama-sama bekerja sama dalam memimpin bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu (24/6/2023).

"Di belakang ini ada Ketum parpol. Ada yang mau ikut, ada yang masih mikir, ada yang ya tanya sendiri saja," ujar Megawati Soekarnoputri.

Megawati menyebutkan dalam mewujudkan cita-cita bangsa maka diperkirakan kerja sama politik yang kuat dan solid. PDI Perjuangan kata Megawati terus membuka pintu untuk kerja sama.

"Tantangan ke depan tidak akan mudah. Sifat kita kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi ada beberapa partai yang sudah pasti Dari PPP. Sama dari pak Hary Tanoesoedibjo. Saya sempat tahunya itu Hary Tanoe Wijaya. Jangan diketawain ya. Ya mau ikut boleh, Ndak ikut ya gapapa," kata Megawati.