Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Lintas Lembaga Batal, Mahfud MD Hanya Bertemu Ridwan Kamil Bahas Polemik Ponpes Al Zaytun

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:31 WIB
Rapat Lintas Lembaga Batal, Mahfud MD Hanya Bertemu Ridwan Kamil Bahas Polemik Ponpes Al Zaytun
Ilustrasi/ Doc: Riana Rizkia
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mahfud MD batal menggelar rapat lintas Kementerian dan Lembaga, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membahas polemik pondok pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, rapat tersebut batal digelar akibat beberapa pihak tidak dapat hadir pada hari ini, Sabtu (24/6/2023). Namun Ridwan Kamil sudah tiba di Kantor Kemenko Polhukam pada 15.56 WIB.

 BACA JUGA:

Sehingga, agenda yang sebelumnya merupakan rapat lintas lembaga dan kementerian, menjadi penerimaan laporan dari Ridwan Kamil kepada Mahfud MD mengenai perkembangan kasus ponpes Al Zaytun.

Hingga pukul 17.18 WIB, baik Mahfud maupun Ridwan Kamil belum selesai melakukan pertemuan.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, Kemenko Polhukam seharusnya menggelar rapat pukul 16.00 WIB bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, dan TNI.

Sebelumnya Mahfud mengatakan, pihaknya bakal melakukan konfirmasi ke Tim Investigasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diketahui, Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun. Tim yang bekerja sejak 20 Juni 2023 itu terdiri dari unsur pendidikan, penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement