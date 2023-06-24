Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi ke Ganjar: Selamat Berjuang Untuk Menang, Menang, Menang!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:13 WIB
Jokowi ke Ganjar: Selamat Berjuang Untuk Menang, Menang, Menang!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan pada kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang diusung untuk menjadi Calon Presiden (Capres) pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Untuk 2024 disini hadir calon Presiden dari Ganjar pranowo. Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon Presiden dari PDIP Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo,” kata Jokowi dalam sambutannya di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

“Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang,” tegasnya.

Tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, Jokowi pun memberikan pesan kepada peserta yang akan ikut kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbub), Pemilihan Walikota, bahkan juga Pemilihan Presiden (Pilpres) selamat berjuang di Pemilu 2024 mendatang.

“Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu baik itu Pileg, Pilgub, Pilbup, pilihan Walikota, dan Pilpres, karena yang hadir di sini sangat menentukan,” kata Jokowi.

Tidak lupa, Jokowi juga memberikan pesan kepada peserta yang hadir khususnya pemuda untuk mewarisi semangat Bung Karno dalam rangka mengisi Kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju.

“Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa ingat kata Bung Karno warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan Kemerdekaan dan semangat untuk mengisi Kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju,” tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Bulan Bung Karno PDIP jokowi
