Hadiri Bulan Bung Karno, HT Tampak Selalu Berdekatan dengan Prananda

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) hadir di puncak peringatan Bulan Bung Karno yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (24/6/2023).

Dari berbagai foto yang dijepret juru kamera terlihat HT tampak selalu berdekatan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo.

Tampak dari foto yang diterima, HT dan Prananda duduk bersebelahan dan tampak berbincang cukup intens. Saat duduk di ruangan VVIP HT juga terlihat selalu bersebelahan dengan Prananda Prabowo.

Ketika hendak berjalan menuju ke lokasi tempat duduk VVIP, Hary Tanoesoedibjo dan Prananda Prabowo juga kedapatan berjalan bersama dan tampak seperti sedang membicarakan sesuatu.

HT tampak mengenakan kemeja putih dengan logo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di sisi dada sebelah kiri dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam. Sedangkan Prananda Prabowo tampak mengenakan kemeja lengan panjang hitam dengan celana panjang juga berwarna hitam.

Selain Prananda Prabowo, tampak juga HT berfoto bersama dengan pimpinan partai politik lainnya seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP M. Mardiono, Ketum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketum DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani.

Dalam foto momen lainnya, tampak Hary Tanoesoedibjo menyalami Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang baru tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jokowi tampak mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna hitam. Berdekatan dengan momen tersebut, Hary Tanoesoedibjo juga terlihat sempat berbincang dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sebagaimana diketahui, dalam pidato di puncak peringatan Bulan Bung Karno Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak semua Ketum partai politik untuk bekerja sama dalam Pilpres 2024.