Megawati: Lima Menit Coblosnya, Lima Tahun Merasakan Senang atau Susahnya

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan masyarakat untuk tidak salah dalam memilih pemimpin bangsa pada Pemilu 2024. Dalam memilih pemimpin jangan hanya dilihat dari tampangnya tetapi prestasi dan kinerjanya.

Hal tersebut ia sampaikan saat pidato politik dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6).

"Kasih tahu, kalau milih pemimpin jangan cuma lihat tampangnya, haduh, ibu suka pusing. Ada dulu ya, kalau, kan waktu ibu mau jadi presiden lagi, terus ada ibu-ibu bilang gini, aduh ibu maaf, sebetulnya saya mau milih ibu lagi, tapi saya kok kepingin milih yang ganteng. Pusing kepala saya," ujar Megawati Soekarnoputri.

Megawati menegaskan, diperlukan pemimpin yang berpengalaman, baik itu di lembaga legislatif maupun eksekutif, serta kepemimpinan yang visioner, arif, bijaksana, serta memiliki rekam jejak prestasi yang baik

"Ini yang paling penting, mengakar kepada akar rumput," ucap Megawati.

Megawati kemudahan mengingatkan meskipun memilih pemimpin memang tidak lama hanya lima menit di bilik suara. Namun, bangsa Indonesia akan merasakan susah maupun senang selama lima tahun.

"Saya ingatkan, saya ingatkan, saya ingatkan, lima menit coblosnya, lima tahun ngerasain senang atau susahnya," tegas Megawati.