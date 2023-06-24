Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Lima Menit Coblosnya, Lima Tahun Merasakan Senang atau Susahnya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:51 WIB
Megawati: Lima Menit Coblosnya, Lima Tahun Merasakan Senang atau Susahnya
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan masyarakat untuk tidak salah dalam memilih pemimpin bangsa pada Pemilu 2024. Dalam memilih pemimpin jangan hanya dilihat dari tampangnya tetapi prestasi dan kinerjanya.

Hal tersebut ia sampaikan saat pidato politik dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6).

"Kasih tahu, kalau milih pemimpin jangan cuma lihat tampangnya, haduh, ibu suka pusing. Ada dulu ya, kalau, kan waktu ibu mau jadi presiden lagi, terus ada ibu-ibu bilang gini, aduh ibu maaf, sebetulnya saya mau milih ibu lagi, tapi saya kok kepingin milih yang ganteng. Pusing kepala saya," ujar Megawati Soekarnoputri.

Megawati menegaskan, diperlukan pemimpin yang berpengalaman, baik itu di lembaga legislatif maupun eksekutif, serta kepemimpinan yang visioner, arif, bijaksana, serta memiliki rekam jejak prestasi yang baik

"Ini yang paling penting, mengakar kepada akar rumput," ucap Megawati.

Megawati kemudahan mengingatkan meskipun memilih pemimpin memang tidak lama hanya lima menit di bilik suara. Namun, bangsa Indonesia akan merasakan susah maupun senang selama lima tahun.

"Saya ingatkan, saya ingatkan, saya ingatkan, lima menit coblosnya, lima tahun ngerasain senang atau susahnya," tegas Megawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171388//wahyudin-VdSX_large.jpg
5 Fakta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin, Viral Ingin Rampok Uang Negara Berujung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171279//viral-ugn9_large.jpeg
Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, PDIP Pecat Wahyudin Moridu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement