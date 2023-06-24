Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Dari Kisah Hidup Seorang Petani Bernama Pak Marhaen, Pancasila Lahir

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:37 WIB
Megawati: Dari Kisah Hidup Seorang Petani Bernama Pak Marhaen, Pancasila Lahir
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengingat sosok Marhaen yang merupakan seorang petani dari Jawa Barat. Megawati bercerita, bagaimana kedekatan ayahnya sang Proklamator Bung Karno dengan Pak Marhaen.

Megawati memanggil Marhaen dengan panggilan 'Pak Marhaen' saat menyampaikan pidato politiknya di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Ketika Bung Karno sedang kuliah di Bandung, beliau bertemu dengan Pak Marhaen. Beliau (Bung Karno) bertanya begini; 'Bapak seorang petani, tanah ini punya siapa, punya abdi (saya). Kalau tanaman padi ini punya siapa, punya abdi. Alat- alat cangkulnya dan sebagainya punya siapa, punya abdi. Kalau sudah dipanen, dijual, uangnya untuk siapa. Uangnya untuk abdi," kata Megawati mengenang percakapan Bung Karno dengan Pak Marhaen.

Dari percakapan itu, Bung Karno pun menurut Megawati kemudian berkontemplasi panjang. Menurut Megawati, semua sudah dimiliki Marhaen. Marhaen memiliki lahan dan alat produksi, akan tetapi hidupnya tetap sederhana dan ala sekadarnya.

"Maka Bung Karno merasa bahwa perjuangan ini harus seperti apa yang dimiliki Pak Marhaen," ujar Megawati.

"Di dalam meng-ekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945," sambung Megawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171388//wahyudin-VdSX_large.jpg
5 Fakta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin, Viral Ingin Rampok Uang Negara Berujung Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325//wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171279//viral-ugn9_large.jpeg
Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, PDIP Pecat Wahyudin Moridu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171156//viral-hJ4q_large.jpg
Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo Fraksi PDIP Ingin Rampok Uang Negara, Auto Dihujat Netizen!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement