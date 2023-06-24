Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Dua Kali Ganjar Capres, Jokowi Semangati Kader PDIP untuk Menang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:42 WIB
Sebut Dua Kali Ganjar Capres, Jokowi Semangati Kader PDIP untuk Menang
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK, Jakarta.

Dalam pidatonya, Jokowi tercatat dua kali menyebut Ganjar sebagai calon presiden saat memberi semangat kader PDIP untuk memenangkan Pemilu 2024.

Penyebutan Ganjar sebagai capres yang pertama terjadi saat Jokowi berbicara soal Pemilu 2024.

Dia menyampaikan Ganjar yang merupakan capres PDI Perjuangan hadir dalam acara tersebut.

“Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo,” ujar Jokowi disambut riuh peserta di lokasi acara, Sabtu (24/6/2023).

Halaman:
1 2
      
