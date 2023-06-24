Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bulan Bung Karno, Saga Buka Stan Merchandise Ganjar Pranowo di GBK

Rico Afrido S , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:23 WIB
Bulan Bung Karno, Saga Buka Stan Merchandise Ganjar Pranowo di GBK
Sahabat Ganjar buka stan merchandise Ganjar Pranowo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Acara puncak Bulan Bung Karno digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023). Kelompok relawan Sahabat Ganjar ikut berpartisipasi meramaikannya. 

Dalam acara yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sahabat Ganjar mendirikan sebuah stan merchandise bekerja sama dengan Media Pintar Perjuangan (MPP). Lokasi stan Sahabat Ganjar berdekatan dengan panggung hiburan rakyat.

Sahabat Ganjar memperkenalkan berbagai suvenir atau atribut seperti kaus, jaket, pin, hingga berbagai merchandise dengan ilustrasi Ganjar Pranowo dan Sahabat Ganjar pada acara tersebut.

Ribuan relawan Sahabat Ganjar bersama Banteng Muda Indonesia (BMI) siap untuk menggelorakan semangat Bung Karno dalam perhelatan akbar yang bertajuk "Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya" tersebut.

Perayaan ini juga dihadiri bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar mengungkapkan, proyeksi Bung Karno tentang persatuan, jiwa gotong royong, dan mandiri harus dilanjutkan.

"Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil dan mimpi Bung Karno tentang persatuan dan tentang gotong royong dan tentang berdikari tetap dilanjutkan," kata Ganjar dalam pidatonya.

Halaman:
1 2
      
