Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Perayaan Bulan Bung Karno, Andika Perkasa Jadi Cawapres atau Timses Ganjar Pranowo?

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:32 WIB
Hadiri Perayaan Bulan Bung Karno, Andika Perkasa Jadi Cawapres atau Timses Ganjar Pranowo?
Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menghadiri perayaan puncak bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Dalam acara itu, Andika Perkasa terlihat mengenakan batik berwarna merah.

Andika Perkasa merupakan salah satu tokoh yang disembut berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo. Sedangkan Sandi Uno yang juga digadang-gadang sebagai Cawapres Ganjar tidak hadir dalam acara tersebut. 

Apakah ini sinyal Andika Perkasa menjadi Cawapres Ganjar Pranowo?

Usai menghadiri acara tersebut, Andika Perkasa mengaku siap jika diberikan tugas untuk menjadi Ketua Tim sukses (Timses) pemenangan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Andika merespons pernyataan Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani yang mengaku namanya masuk ke dalam daftar Ketua Timses tersebut.

"Ya siap, kalau ditugaskan," kata Andika usai menghadiri acara puncak peringatan bulan Bung Karno, Sabtu (24/6/2023).

Kendati demikian, kata dia, sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, Eks Danpaspamres itu mengaku menunggu kabar lanjutannya saja.

"Iya, tapi kan belum ada keputusan, tunggu aja. Kita menunggu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut bahwa akan hadir bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo di acara puncak peringatan bulan Bung Karno.

"Bisa saja dari orang-orang yang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawapres-bacawapres dari bacapres PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan," kata Puan di GBK, Sabtu 24 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/525/2971404/pileg-2024-kpu-dinilai-perlu-jelaskan-kesalahan-data-hitung-suara-di-jabar-ZEAlgRvI3r.jpg
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement