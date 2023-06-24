Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Effendi Syahputra: Kita Doakan Semuanya Lancar

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |21:32 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Effendi Syahputra: Kita Doakan Semuanya Lancar
A
A
A

JAKARTA - Induk federasi sepak bola dunia, FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia (Pildun) U-17.

Penunjukkan Indonesia ini setelah Peru mengundurkan diri sebagai tuan rumah karena faktor infrastruktur dan perekonomian di sana.

Merespons hal tersebut, Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah tentu sesuatu yang mengejutkan serta membanggakan bagi pecinta sepak bola nasional.

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah tentu tidak lepas dari lobby yang dilakukan PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir.

"Kita berharap tidak ada lagi gangguan teknis maupun non-teknis terkait Pildun U-17 ini," kata Effendi, Sabtu (24/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- berharap, kegagalan menggelar Pildun U-20 tidak terulang kembali.

"Kita doakan semua lancar, kami menyambut baik dan gembira dengan gelaran turnamen resmi FIFA ini," ujar juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
