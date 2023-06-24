Syafril Nasution: Ganjar Gencarkan Imunisasi Polio, Langkah Tepat Hadapi Bonus Demografi

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan secara optimal kepada anak-anak. Di antaranya dengan menggenjot imunisasi polio.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo. Menurutnya, langkah yang diambil bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo itu merupakan langkah preventif agar Jawa Tengah Jateng tidak terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) polio seperti di beberapa provinsi lain.

"Apa yang menjadi kebijakan Pak Ganjar perihal imunisasi polio ini menunjukkan komitmen beliau sebagai pemimpin, beliau tentu tidak ingin KLB polio di Aceh, terjadi juga di Jateng," kata Syafril, Jumat 23 Juni 2023.

Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil I Jawa Tengah yang meliputi (Kabupaten dan Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga) itu menambahkan, kebijakan yang diambil Gubernur Jateng dua periode itu tepat untuk menghadapi bonus demografi Indonesia yang diprediksi akan terjadi pada 2045.

"Langkah ini layak untuk diapresiasi, karena apabila hal ini didiamkan maka bisa saja mengubur masa depan anak-anak, dan virus polio dapat memupus asa Indonesia Emas 2045," ujarnya.