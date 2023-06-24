Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bulan Bung Karno, Yusuf Lakaseng: Pemikiran sang Proklamator Harus Diwarisi Generasi Muda

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:11 WIB
Bulan Bung Karno, Yusuf Lakaseng: Pemikiran sang Proklamator Harus Diwarisi Generasi Muda
Yusuf Lakaseng (Foto: Dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional menghadiri puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (24/6/2023). Hadir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

"Sudah seharusnya Presiden dan Wapres hadir di acara puncak perayaan BBK yang dilaksanakan oleh PDIP di SUGBK, karena Bung Karno adalah bapak bangsa, pejuang, dan proklamator kemerdekaan," kata Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, Sabtu (24/6/2023).

Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu itu menambahkan, kelahiran Bung Karno tidak cukup dirayakan sekadar seremonial belaka.

"Yang lebih penting pemikiran dan ajaran dari Bung Karno harus diwarisi oleh para generasi muda. Pikiran-pikiran Bung Karno yang tertuang dalam bukunya di bawah bendera revolusi mestinya masuk dalam kurikulum sekolah dan menjadi pelajaran wajib," ujar Lakaseng.

Dalam kepemimpinan Jokowi dua periode ini, politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, Jokowi mewarisi semangat ideologis Soekarno dalam dirinya dan dipraktekan dalam kebijakan pemerintahannya.

"Itu bisa kita lihat dalam pengambilalihan kepemilikan Freeport dan program hilirisasi pertambangan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
