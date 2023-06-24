Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Prabowo Sebut Gibran Pemimpin Hari Ini dan Masa Depan di Harlah PMII

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:45 WIB
Ketika Prabowo Sebut Gibran Pemimpin Hari Ini dan Masa Depan di Harlah PMII
Prabowo Subianto (Foto: Dok)
A
A
A

SOLO - Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Harlah ke-63 PMII di Solo, Jumat 23 Juni 2023. Prabowo didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pada momen tersebut, Prabowo merangkul Gibran seraya menyebutnya sebagai sosok pemimpin hari ini dan masa depan.

Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan ribuan kader PMII di acara Harlah ke-63 PMII saat dirinya hendak pamit usai memberikan sambutan di harlah PPMI.

Bermula ketika Prabowo memanggil Gibran untuk berpamitan seraya merangkulnya dan menyebut Gibran adalah pemimpin hari ini dan nantinya akan menjadi pemimpin masa depan.

"Mas Wali saya ingin pamit, ini pemimpin hari ini dan pemimpin masa depan," kata Prabowo di hadapan massa PMII yang hadir di Benteng Vastenburg, Solo, Jumat (23/6/2023).

Halaman:
1 2
      
